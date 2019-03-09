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هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

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أعلن ماوريسيو بوكيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام ساوثهامبتون، والتي تنطلق في الخامسة مساءً، على ملعب"

سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الممتاز.

وجاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي:

هوجو لوريس في حراسة المرمى

في الدفاع: ولكر بيترس، سانشيز، فيرتونخين، داني روز

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في الوسط: إيريك داير، موسى سيسوكو، كرستيان إيركسين

في الهجوم: ديلي آلي، هاري كين، لوكاس مورا

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