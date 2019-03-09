أعلن ماوريسيو بوكيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام ساوثهامبتون، والتي تنطلق في الخامسة مساءً، على ملعب"سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل السبيرز لمباراة اليوم كالتالي:
هوجو لوريس في حراسة المرمى
في الدفاع: ولكر بيترس، سانشيز، فيرتونخين، داني روز
في الوسط: إيريك داير، موسى سيسوكو، كرستيان إيركسين
في الهجوم: ديلي آلي، هاري كين، لوكاس مورا
كانت هذه تفاصيل خبر هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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