قرر مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور ، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم ،المسافرة إلي الجزائر ، لمواجهة نصر حسين داى ، الى اللواء علاء
ويواجه الزمالك ، نصر حسين داي يوم ١٧ مارس الجاري بالعاصمه الجزائر بالجولة السادسة ، لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء مقلد رئيسا لبعثة الزمالك بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.