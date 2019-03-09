علاء مقلد رئيسا لبعثة الزمالك بالجزائر

قرر مجلس ادارة الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور ، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم ، المسافرة إلي الجزائر ، لمواجهة نصر حسين داى ، الى اللواء علاء المسافرة إلي الجزائر ، لمواجهة نصر حسين داى ، الى اللواء علاءمقلد ، عضو مجلس ادارة النادي . ويواجه الزمالك ، نصر حسين داي يوم ١٧ مارس الجاري بالعاصمه الجزائر بالجولة السادسة ، لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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