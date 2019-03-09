المقاولون العرب: لم نتلقَ أي مخاطبات من اتحاد الكرة حول تأجيل لقاء الزمالك

أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي أن الإدارة لم تتلقَ أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة حول تأجيل موقعة الزمالك المقبلة المحدد موعدها يوم ١٤ مارس

الجاري وحتى هذه اللحظة لم نتعامل مع تصريحات اي مسؤل على اعتبار انه قرار رسمي ومن ثم نستعد للقاء الأبيض في موعده لحين إشعار آخر.وكشف المشرف على الكرة أن المقاولون دايما يرفع شعار المصلحة العامة عن الخاصة وإذا رأي اتحاد الكرة ضرورة تأجيل اللقاء لن نمانع لمصلحة فريق يمثل مصر في بطولة قارية.يذكر أن إدارة الزمالك طلبت بشكل ودى تأجيل لقاء الذئاب لنهاية الموسم بسبب مشاركات الأبيض في البطولة الأفريقية.