سيغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى عن مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى فى ختام مشوار الفريق بدورى أبطالأفريقيا.
وحصل المحمدى على إنذار ثانى فى لقاء مازيمبى بعد حصوله على نفس البطاقة
يذكر أن الدراويش قد تعادل إيجابيًا مع البطل الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة بصفة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي يغيب عن لقاء الإسماعيلي والأفريقي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.