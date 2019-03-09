باهر المحمدي يغيب عن لقاء الإسماعيلي والأفريقي التونسي

سيغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى عن مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها يوم 16 مارس الجارى فى ختام مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا. أفريقيا. وحصل المحمدى على إنذار ثانى فى لقاء مازيمبى بعد حصوله على نفس البطاقة أمام مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى التى أقيمت باستاد الشهيد الحملاوى مؤخرا، ليتعرض للإيقاف. يذكر أن الدراويش قد تعادل إيجابيًا مع البطل الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة بصفة رسمية.

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