شاهد.. مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة، والتي نتطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب "الشهداء" في الكونغو.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سيمبا التنزاني وفيتا كلوب في برج العرب بالإسكندرية والخسارة أمام سيمبا في تنزانيا والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري في ملعبه.. ويحتل فيتا كلوب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط بينما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم شبيبة الساورة برصيد 5 نقاط ويلعب الفريقان اليوم أيضا في نفس المجموعة.

ويعني فوز الأهلي بلقاء الليلة التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية بدوري الأبطال بينما ستكون الخسارة بمثابة أزمة للفريق الأحمر لأنها ستقلب موازين هذه المجموعة المعقدة.

الأهلي لم يفز خارج أرضه منذ تغلبه على الترجي التونسي في شهر أغسطس الماضي بدور المجموعات

للنسخة الماضية بدوري الأبطال كما

أن فيتا كلوب لم يخسر على ملعبه منذ مايو 2017 على يد صنداونز الجنوب أفريقي في النسخة قبل الماضية بدوري الأبطال وعلى مدار 14 مباراة.

وسافرت بعثة الأهلي للكونغو الأربعاء الماضي في رحلة طيران شاقة استغرقت 11 ساعة كاملة وواجهت البعثة عدة صعوبات بسبب ارتفاع درجات الرطوبة وهو الأمر الذي يعاني منه الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بجانب سوء أرضية الملعب الذي تدرب عليه الأهلي خلال اليومين الماضيين واشتكى اللاعبون من سوء الأرضية ورداءة الترتان بها.

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ويفتقد الأهلي جهود بعض لاعبيه المقيدين أفريقياً بسبب الإصابات على رأسهم حمدي فتحي والحارس شريف إكرامي ووليد سليمان ومحمد نجيب وحسام عاشور ولكن الفريق يحشد القوة الضاربة بعد عودة المغربي وليد أزارو للمشاركة في المباريات وتأكد

جاهزية المخضرم أحمد فتحي وتحسن حالة عمرو السولية لاعب الوسط.

ومن المنتظر أن يعتمد مارتن لاسارتي على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني والتونسي علي معلول في خط الدفاع وهشام محمد وكريم وليد "نيدفيد" أو عمرو السولية حال جاهزيته التامة وناصر ماهر للوسط والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات أو مروان محسن للهجوم.

ويحتفظ لاسارتي ببعض الأوراق الرابحة مثل المغربي وليد أزارو ومروان محسن وأحمد فتحي وأحمد حمودي وإسلام محارب وياسر إبراهيم تحسباً لظروف المباراة.

في المقابل ، يعتمد فيتا كلوب مع مدربه فلورينت إبينيجي على دعم الجماهير وتفوقه على أرضه على حساب منافسيه بجانب أن الفريق الكونغولي يحتاج بشكل واضح للفوز لإحياء آماله في التأهل لربع النهائي بعد أن خسر أمام الساورة بالجزائر وتعادل في الكونغو.

ويعول إبينيجي مدرب فيتا كلوب على تشكيلة تضم الحارس الكاميروني نيلسون لوكونج وأمامه الرباعي بابونجا بوتولي ويانيك بانجالا ودجوما شعباني وإرنست لوزولو للدفاع ويلعب القائد نيلسون مونجانجا دور الارتكاز الدفاعي بجانب جيريمي مومبيري ولوامبا نجوما ويقود الهجوم الموهوب جيان ماكوسو مع الجناح السريع كادازي كاسونجو والجناح الأيسر توسيلا كيسيندا.

شاهد المباراة..