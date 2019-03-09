الإسماعيلي يجهز استعداداته للسفر إلى تونس

بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساعيه لإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول إلى تونس لملاقاة بطلها الأفريقى التونسى منتصف هذا الشهر. هذا الشهر. ويلتقى الدراويش فريق سموحة الثلاثاء المقبل على أن تغادر البعثة بعدها لخوض مواجهة باستاد رادس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. الجدير بالذكر أن الفريق قد تعادل أمس مع مازيمبى الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة القارية رسمية إثر جمع نقطتين من خمس مباريات.

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