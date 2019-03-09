شيلونجو: أتمني حسم تأهل ناميبيا لنهائي كاس الأمم الأفريقية

أكد بنسون شيلونجو مهاجم فريق الإسماعيلى صعوبة مواجهة سموحة، والتي من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يتعامل باحترافية مع الدراويش وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق انتصار.

وقال شيلونجو عن استدعائه لمعسكر ناميبيا :"سعيد للغاية بانضمامى

لمنتخب بلادى فهو شرف لأى لاعب أن يمثل بلده فى المحافل القارية، أتمنى أن يحالفنى التوفيق فى المشاركة وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم المقبلة بمصر".

وأضاف شيلونجو :"سأنضم لمعسكر المنتخب عقب

لقاء الأفريقى التونسى الذى سنلعبه بكل جدية رغم توديع منافسات دورى الأبطال الأفريقى".

وواصل :"حينما ألعب أى مباراة مع الدراويش يكون هدفى هو هز الشباك ،واسعاد الجماهير التى دائما ما تحرص على الإشادة بمستوايا".

وأنهى مهاجم نامبيا :"عازمون على مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الانتصارات فى الدورى واحتلال مركز جيد لتعويض الخروج الأفريقى".