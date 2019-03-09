النجوم "٢٠٠٣" يفوز على المصري بهدف في دوري الجمهورية

حقق فريق النجوم ٢٠٠٣ بقيادة محمد اليماني المدير الفني الفوز على فريق المصري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر ضمن الجولة الرابعة والعشرين من

دوري الجمهورية.

أحرز هدف نادي النجوم كمال رضا في الدقيقة ٨٨ من عمر اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم الى ٢١ نقطة،

ويتجمد رصيد نادي المصري عند ٢٤ نقطة. ويقود الجهاز الفني لفريق النجوم 2003 كلا من محمد اليماني مديرا فنيا للفريق، إبراهيم عبد الصمد مديرا فنيا لقطاع الناشئين، حمدي حسين مدربا لحراس المرمى، طه علي مديرا إداريا، محمود سمير طبيب الفريق.