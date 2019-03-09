النجوم "٢٠٠٣" يفوز على المصري بهدف في دوري الجمهورية

حقق فريق النجوم ٢٠٠٣ بقيادة محمد اليماني المدير الفني الفوز على فريق المصري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر ضمن الجولة الرابعة والعشرين مندوري الجمهورية.
أحرز هدف نادي النجوم كمال رضا في الدقيقة ٨٨ من عمر اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم الى ٢١ نقطة،
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