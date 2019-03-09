جروس يجهز السعيد بدلًا من خالد بوطيب أمام جورماهيا الكيني

بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، خلال الأيام الماضية، في تجهيز عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض، بعد أن تقرر الدفع به في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة أمام جورماهيا الكيني، لقيادة خط الهجوم بدلا من المغربي خالد بوطيب الذي سيغيب عن اللقاء.

ويتقابل الزمالك مع بطل كينيا غدا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بوطيب خرج من حسابات الجهاز الفني، بعد أن غادر القاهرة خلال الأيام الماضية متجها إلى فرنسا، من أجل إنهاء إجراءات نقل جثمان والده إلى المغرب، لدفنه هناك، وإقامة مراسم العزاء، على أن ينتهي من كل هذه الأمور في نفس ليلة المباراة.

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وغاب عمر السعيد عن المشاركة الأساسية خلال المباريات الأخيرة لحساب بوطيب، بعد أن قاد هجوم الزمالك في عدد من المباريات خلال

التوقيت الذي تم فيه إعارة الكونغولى كابونجو كاسونجو لنادي الوحدة السعودي، قبل أن يتم التعاقد مع بوطيب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام بطل كينيا، للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأيضاً للأخذ بالثأر بعد أن ألحق جورماهيا هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.