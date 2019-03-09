أبوريدة يغيب عن اجتماع اتحاد الكرة

غاب هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مقر الاتحاد بالجبلاية. واعتذر أبوريدة عن عدم حضور الاجتماع بسبب ظروف خاصة، حيث ترأس أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد اجتماع المجلس. يناقش اتحاد الكرة اعتماد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة 23 فبراير الماضي بجانب اختيار رئيس بعثة منتخب مصر في النيجر.

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