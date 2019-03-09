كلوب: صلاح هو سر منافستنا على لقب الدوري الإنجليزي

واصل المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب الإشادة بنجم فريقه الأول، المصري محمد صلاح، وذلك خلال المؤتمر الصحافي لمواجهة بيرنلي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقال كلوب، تعقيباً على غياب صلاح عن التسجيل لأكثر من شهر في مسابقة الدوري: "كثيراً ما يمرُّ المهاجمون بفترة غيابٍ عن هز الشباك، أنا كمدرب تعاملت كثيراً مع لاعبين لا يسجلون لفترة طويلة".



وأضاف "لا يوجد لاعب يُسجل في كلّ وقت، صلاح لديه سجل تهديفي لا يصدق، وهذا سبب تواجدنا في هذا المركز الذي وصلنا له، واستمرار منافستنا على لقب الدوري، علينا أن نواصل صناعة الفرص له، ليكون بخير".



وحول اللاعبين المصابين قال المدرب "لوفرين شارك في مران الخميس بشكل طبيعي، وغوميز الآن يجري بصورة جيدة، معظم الإصابات لدينا ستُحل بعد فترة التوقف الدولي، الشاب بريوستر بحالة جيدة، وميلنر يتحسن بشكلٍ سريع، لكن لا يزال أمامهم بعض الوقت".