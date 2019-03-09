الغيابات تهلهل ريال مدريد قبل موقعة بلد الوليد

خاض ريال مدريد، مرانه الأخير صباح اليوم السبت، ضمن استعداداته لخوض مواجهة ريال بلد الوليد، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الليجا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جاريث بيل لم يشارك في المران، وأيضًا المهاجم ماريانو دياز.



وكان بيل تعرض لإصابة خلال مواجهة أياكس أمستردام، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، في حين أن ماريانو دياز يُعاني من إصابات عضلية.



وغاب أيضًا عن المران داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا، وواصل ماركوس يورينتي عملية تعافيه خارج الملعب.



وبذلك، أصبح هناك 15 لاعبًا من الفريق الأول متاحًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي سيضطر للاستعانة بلاعبين من فريق الناشئين لاستكمال قائمته.



ويسعى الميرنجي لتحقيق انتصار في الليجا، من أجل تدارك الهزائم الكارثية التي تعرض لها في الأسبوع الماضي، وخروجه من كل المنافسات.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي والمتصدر برشلونة.



المصدر: موقع كورة