3 سيناريوهات ترسم مستقبل ميسي مع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن هناك 3 سيناريوهات ترسم مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تخطط لتمديد عقد ميسي مع النادي الكتالوني، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2021 ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ 700 مليون يورو.



ويأتي انتهاء عقد ميسي مع نهاية فترة جوسيب ماريا بارتوميو على مقعد رئاسة برشلونة، ولكن الأخير يريد أن يمدد البرغوث عقده لموسم أو اثنين آخرين.



وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لعقد جلسة مع والد ميسي، لمناقشة العقد الجديد والإفصاح عن وجهة نظر البرغوث بشأن التجديد مع الفريق الكتالوني.



وأوضحت أن هناك 3 سيناريوهات للتجديد، حيث إن الأول يشير إلى أن ميسي سيستمر مع برشلونة حتى نهاية عقده فقط في 2021، إذ سيكون عمره وقتها 34 عامًا.



أما السيناريو الثاني فسيكون قائمًا على تجديد ميسي لمدة موسم واحد، وبالتالي فإن عقده سينتهي في 2022، خاصة أن البرغوث يريد المواصلة لهذا العام حتى يتمكن من خوض بطولة كأس العالم مع منتخب الأرجنتين وسكون عمره وقتها 35 عامًا.



ويتضمن السيناريو الثالث استمرار ميسي بالقميص الكتالوني حتى 2023، ولكن يعتمد هذا الأمر على مشاعر اللاعب وحالته البدنية عندما يبلغ 36 عامًا.

المصدر: موقع كورة