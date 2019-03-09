فريق التضامن بطلا لكأس حضرموت لكرة القدم

توج فريق نادي التضامن لكرة القدم ببطولة كأس حضرموت في نسختها السادسة، بعده فوزه على نادي سمعون الشحر بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس الجمعة، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا في نهائي البطولة التي شارك فيها 37 ناديا من ساحل ووادي حضرموت.

وفي ختام البطولة الذي حضرها الآلاف، سلم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكلاء المحافظة ومدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة كأس البطولة لنادي التضامن وكأس الوصيف لنادي سمعون كما تم تكريم 20 شخصية رياضية.

ووجه المحافظ البحسني بعد نهاية المباراة بالإسراع في تعشيب الملعب الأولمبي بمدينة سيئون بوادي حضرموت وملاعب أخرى، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة برعاية الشباب والرياضيين.

