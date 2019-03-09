اونلاين | بث مباشر | مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 “al-ahly live” كورة اون لاين ماتش الأهلي بث مباشر

ننقل لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9 مارس 2019 ، ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، ستنقل مشاهدة مباراة اليوم علي بي أن سبورت 1 زائد HD1 ، الناقل الحصري في موقعكم جول العرب ، يدخل الأهلي ضد فيتا كلوب في ديارة بملعب الشهداء ، تبدأ في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وإضافة ساعة لتوقيت السعودية..

تبدأ المواجهة بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب بالدوري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ، والساعة 18:00 بتوقيت مصر وفلسطين.

نحن في الخليج 365 ، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر في لقاء اليوم السبت 9 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي المصري وفيتا كلوب مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم

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استقر الجهاز الفني للأهلى، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، على تشكيل فريقه الذى يواجه فيتا كلوب فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن.

يدخل نادي الأهلي المصري اليوم المباراة وهو فى المركز الأول متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ، وفي المقابل يحتل فيتا كلوب صاحب الديار والجمهور المركز الأخير برصيد 4 نقاط..