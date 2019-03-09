اونلاين | alahly match الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم بالدوري الاسباني … بث مباشر الاهلي وفيتا كلوب .. Al Ahly live today beIN

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الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر , دوري ابطال افريقيا 2018-2019 نسخة استثنائية دور ال16 المجموعة الرابعة المحطة الخامسة , في قمة مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة سنكون علي موعد مع مباراة النادي الاهلي المصري امام فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء سيقام علي ملعب الفريق الكونغولي في الكونغو, مباراة الاهلي وفيتا كلوب مباشر في الونغو.الاهلي يسعي لبداية المباراة بصورة قوية ومريحة وتحقيق انتصار سيكون هام علي حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي الفريق العنيد في مباراة لن تكون سهلة علي المارد الاحمر صاحب ال8 القاب في البطولة الافريقية للاندية ابطال الدوري الي جانب كونه وصيف اخر نسختين من البطولة واحد المرشحين الاوائل للفوز بالبطولة.

الاهلي قد لعب ذهابا في ميدانه في الجولة الاولي من دور المجموعات علي ملعب برج العرب وانتهت المباراة بفوز مريح للمارد الاحمر في اول مباريات لاسارتي في دوري ابطال افريقيا مع الاهلي حيث نجح الاهلي في خطف الفوز والانتصار بهدفين نظيفين لكلا من ناصر ماهر وعلي معلول من ركلة جزاء في مباراة كان نجمه الاول اللاعب الدولي التونسي.

ماتش الاهلي اليوم مباشر

دوري ابطال افريقيا 2018-2019 - النسخة الاستثنائية

دور ال16

المجموعة الرابعة

مرحلة الاياب - الجولة الخامسة

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الكونغو

توقيت المباراة.

يوم السبت 9 مارس 2019

في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر

في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت الجزائر

القنوات الناقلة للموقعة.

ستنقل وتبث المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية.