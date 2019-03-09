اونلاين | يلا شوت الجديد livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 9 / 3 / 2019 لقاء العودة بدوري أبطال إفريق

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يلا شوت الجديد livehd7.. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 9 / 3 / 2019 لقاء العودة بدوري أبطال إفريق

يلتقي فريقي الأهلي وفيتا كلوب ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، دور المجموعات الجولة الخامسة ، سيحاول المارد الأحمر الخروج من اللقاء بالفوز خارج الديار بعد أن خسر اخر لقاء بهدفين أمام فريق سيمبا التنزاني ، اللقاء سيكون صعب للغاية علي الشياطين الحمر الذي يطمح بالفوز علي فريق فيتا كلوب الكونغولي ، ولم يشهد الاهلي أي انتصار خارج الديار منذ بدأ البطولة..

الأحمر الناري يطمح في تحقيق أول إنتصار خارج الحدود ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وتحديداً في دور المجموعات، من أجل الصعود بشكل رسمي إلي الدور المقبل من البطولة، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي فيتا كلوب الكونغولي، الطامح في تحقيق نتيجة إيجابية هو الآخر علي الأهلي، من أجل إعادة الحظوظ متساوية بين كل فرق المجموعة من جديد.

فيتا كلوب في مهمته الأخيرة من أجل إعادة الأمل من جديد إلي المنافسة في المجموعة، وربما حصد بطاقة تأهل تكون ذهبية بالنسبة له، خصوصا أن الفريق يعاني في المجموعة، ويتذيل الترتيب العام لها، فهل ينجح الفريق الكونغولي في مفاجأة النادي المصري الأهلاوي، أم سيكون للقلعة الحمراء رد فعل مناسب.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر في لقاء اليوم السبت 9 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً..

نبدأ معكم وضع التشكيل الخاص بفريق الأهلي المصري ، بعد أن تم الأعلان من جانب المدير الغني والتي سيبدأ بها وستكون علي النجو التالي ، محمد الشناوى في حراسة المرمي ، وسيقوم بالدفاع أيمن أشرف ، سعد سمير، محمد هانى، على معلول و أمامهم في وسط الملعب كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى وسيقوم بالهجوم بجونيور أجاى ومروان محسن..