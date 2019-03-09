اونلاين | bein match الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 يلا شوت الجديد في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر bein match الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 يلا شوت الجديد في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب

يدخل النادي الأهلي تلك المواجهة من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وعبور دور المجموعات، حيث إنه لديه 7 نقاط قد جمعهما من انتصارين وتعادل، أما فيتا كلوب فلديه أربع نقاط فقط، وذلك اللقاء سيكون حاسم إذا أراد الاهلي ضمان الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

سنقدم لكم الآن جدول مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حسب ما اعلن اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القادم، سنتعرف على مباراة الأهلي القادمة، ويواصل الأهلي بصفقاته الجديدة ومدربه الجديد المنافسة على ثلاثة جبهات وثلاث بطولات، ويمني عشاق نادي القرن أن يحصل فريقهم على البطولات خلال هذا الموسم.

الأهلي ينافس كلاً من الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري لكرة القدم، ويحاول الأهلي الفوز بالدوري الـ 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بينما سيكون على الشياطين الحمر استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، خاصة بعد هسارة الفرق للقب أخر نسختين في المباراة الأخيرة في 2017 أمام الوداد المغربي، وفي 2018 أمام الترجي التونسي، يذكر أن أخر فوز للأهلي بالبطولة كان عام 2013.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 هو أكثر ما يبحث عنه محب كرة القدم الآن، من اجل مشاهدة المباراة الخامسة لنادي القرن في دور المجموعات بدوري الأبطال مجانا، حيث أن قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولهذا سنحاول عبر تلك المقالة توفير حلول أخرى من أجل مشاهدة اللقاء المرتقب بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

ستكون القنوات التي يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم عن طريق قناة إرينا سبورت على القمر يوتلسات وتردد القناة هو 11512 ومعدل التصحيح هو 30000، وهناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة وهي كالتالي.

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1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنقوم بإضافة قنوات فضائية أخرى ستنقل اللقاء، في حال تمكنا من الحصول على ترددات يفترض نقلها للقاء الأهلي ضد فيتا كلوب.

وسيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو من سيتولى التعليق على المواجهة بين الاهلي وفيتا كلوب، وذلك كما أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت.

ورغم الاحاديث عن إصابة هشام محمد، غلا أن بعض الأنباء تؤكد جاهزيته لمباراة اليوم، قد يستمر لاسارتي بعدم الدفع بحسين الشحات في بداية المباراة.