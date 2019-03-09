اونلاين | beIN: بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب يلا شوت بلس رابط مشاهدة الاسطورة كورة لايف الأهلي وفيتا كلوب Kora Star كورة أون

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بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب يلا شوت الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر، ويلعب الأهلي اليوم على تحقيق نتيجة ايجابية وعدم الخسارة فالأهلي يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وفوز الأهلي اليوم يضمن له بنسبة كبيرة ضمان الصعود لدور الثمانية ولكن تعرضه للخسارة يجبره على الدخول في الحسابات المعقدة لاسيما أن سيمبا وشبيبة الساورة يمتلكان من النقاط 6 و5 على الترتيب.

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بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب يلا شوت الجديد alahly رابط مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي اليوم كورة ستار vita club، ويُقام لقاء اليوم على ملعب الشهداء ملعب الفريق الأنجولي الذي دارت حوله الشكوك في استضافته للمباراة بعد مجموعة من أحداث الشغب التي وقعت عليه مؤخرا ولكن ادارة فيتا كلوب أكدت على اقامة اللقاء عليه وأنها تستهدف حضور أكبر قدر من الجماهير لمساندة الفريق في تحقيق الانتصار لاسيما أن المباراة هى الفرصة الأخيرة لهم قبل توديع البطولة رسميا.

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وانتهت مباريات الأهلي هذا الموسم خارجيا بخسارتين أمام جيما الأثيوبي في دور ما قبل المجموعات وأمام سيمبا التنزاني وتعادل مع شبيبة الساورة في الجزائر.

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