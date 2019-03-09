اونلاين | كورة ستار.. يوتيوب - بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب "Al Ahly" يلا شوت goal

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كورة ستار.. يوتيوب - بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب "Al Ahly" يلا شوت goal

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم السبت ضيفاً علي فريق فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2019 علي ملعب الشهداء.

وسوف تنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، بصافرة الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز.

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وستنقل مباراة الاهلي وفيتا كلوب عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة، بصوت المعلق "محمد الكواليني".

حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر علي فيتا كلوب، بثنائية نظيفة علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويملك الاهلي 7 نقاط في رصيده في صدارة المجموعة الرابعة من دوري ابطال افريقيا وخلفه سيمبا برصيد 6 نقاط، وشبيبة الساورة 5 نقاط، وفيتا كلوب 4 نقاط.