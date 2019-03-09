رياضة | المحكمة الرياضية تحرج الزمالك

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تلقى مجلس إدارة الزمالك خطابا من المحكمة الرياضية "كاس" للاستفسار عن أسباب التأخر فى سداد الدفعة الأخيرة من مستحقات الغانى كريم الحسن لاعب الأبيض السابق.

وطالب "كاس" من مسؤولو الزمالك بالرد على الخطاب والكشف عن أسباب التأخر في سداد الدفعة الأخيرة للاعب الغاني يوم الجمعة المقبل الموافق 15 مارس الجاري.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد نجح فى التوصل لاتفاق مع كريم الحسن بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء وسداد جزء منها ويتبقى له دفعة وحيدة من تلك المستحقات.