رياضة | تشكيل مباراة الحرية ودكرنس في الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مباراة الحرية ودكرنس في الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة دكرنس مع الحرية بالجولة الثانية من دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني.

ويخوض الحرية اللقاء بتشكيل بضم محمد فوزي ، حسن محمد، طارق ناصر، هشام السيد ، محمد حسن ، محمد علي ، ابو بكر سلومة، هاني رجب ، مبروك احمد ، احمد علاء ،طارق سالم

الاحتياطي لفريق الحرية: محمد محمود، رمضان عبدالمقصود، عزالدين خميس، خليفة سعيد، مصطفى كمال، أحمد سعيد، شريف سعيد.

وفيما يلى تشكيل دكرنس لمباراة اليوم :أسامة نجيب ، محمد الدشه ، محمد موافي ، عادل أدهم ، متولي حافظ ، محمد رمزي ، اسلام قوره ، طارق سعد ، وليد الحصرى ، عدوي عاكف ، صامويل أوسو .

الأهلي يشعل أزمة مباراة الزمالك والمقاولون

يترقب النادي الأهلي موقف لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل في الدوري المصري لارتباط الأبيض مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية يوم 17 من شهر مارس الجاري.

وينتظر الأهلي موقف لجنة المسابقات من طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب تمهيدًا للرد بقوة على تساهل الجبلاية بدعوى وقوفها مع أندية دون أخرى.

عيد ميلاد حسام عاشور.. حكاية لاعب تخطى تاريخ أندية

التاسع من نوفمبر 2018.. بصوته الشهير "اضرب يا بدري" يعلن عصام الشوالي عن الهدف الثالث الذي مزق شباك النادي الأهلي الجريح ويعلن عن جدارة تتويج الترجي التونسي بالبطولة الإفريقية وخسارة الأهلي للقب في النهائي الثاني علي التوالي.

ثلاثية مهينة تلقتها الشباك الحمراء وأداء هزيل وآلاف من علامات الاستفهام وحلم مونديال الأندية الذي تبخر كلها أسباب كافية لحالة الحزن التي سادت قلوب الجماهير في الفترة التي عقبت المباراة.

الأنظار اتجهت نحوه

الحيرة التي ارتسمت علي وجهه ونظرته التي تحمل الكثير للكأس.. لم يعتد سوي رفع البطولات وتقبيل كل كأس حتي تخطي ببطولاته سجل أندية بأكملها!

في عيد ميلاده.. حسام عاشور يؤرخ ما معني أن تكون لاعبًا في النادي الاهلي!

سؤال يناير ويونيو المتكرر من جماهير القلعة الحمراء

المشاركة في أكثر من 500 مباراة بقميص النادي الأهلي واعتماد أي مدير فني باختلاف جنسيته ومدرسته الفنية علي الدفع الاساسي به حدا به للوصول لهذا الرقم.

حتي الجمهور العادي ينتظر يناير ويونيو من كل عام ليسأل الادارة السؤال ذاته ماذا عن التعاقد مع بديل حسام عاشور بدلاً من تلك الحسابات المعقدة في كل مرة يُصاب فيها مسمار النادي الاهلي أو تمنع الانذارت جنديه المجهول عن التواجد في المباريات.

العام عند عاشور يساوي بطولة

ثلاثة وثلاثين بطولة خلال ثلاثين وثلاثين لم تكن السبب الأوحد في تحطيمه للأرقام القياسية فاللاعب الهادئ خارج المستطيل الأخضر لم يكتف بذلك ليضيف الي مشواره المشاركة في 5 بطولات لكأس العالم للأندية وكذلك 154 مباراة افريقياً.

الثاني من فبراير الماضي.. قائد النادي الأهلي

نجاحه في أن يكون أصغر أهلاوي ينضم لنادي المئة وكذلك أصغر قائد في تاريخ الفريق الاحمر جعلت الجماهير تتوقف كثيراً أمام هذا اللاعب!

الأزمات التي طالت النادي مؤخراً والمواقف التي أعلنها بجرأة بعض اللاعبين لما وجدوه فيها من تأمين لمستقبلهم وحياتهم كادت لتخيف جماهير الاهلي لولا ابتسامته الهادئة التي يرد بها دوماً ولولا مواقفه التي طمأنتهم وصورته التي تصدرت الصحف في الثاني من فبراير الماضي وذكري رحيل شهداء مذبحة بورسعيد وقد تصدر القائد المشهد ليخبرنا أنه لا مجال للخوف فهو يدرك جيداً ما الذي يعنيه أن تكون لاعباً في النادي الأهلي.

"فيفا" يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور "صاحب الرقم القياسي في مونديال الأندية

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، على تهنئة حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

واحتفل الحساب الرسمي للفيفا، پعيد ميلاد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر اليوم السبت 9 مارس، بعدما أكمل عامه الـ33 اليوم.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 عامًا اليوم".

وتابع، "أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الأهلي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات ببطولة كأس العالم للأندية، والفائز فيها بالميدالية البرونزية، كل عام وأنت بخير كابتن حسام".

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

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الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.