رياضة | تعرف على هيثم شعبان المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هيثم شعبان المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي سيراميكا كليوباترا فترة جديدة من تاريخه، بعد أن أسند مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى هيثم شعبان، الذي يقود الفريق لمدة موسمين قادمين.

ونسلط الضوء في التقرير التالي على هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا:

هيثم شعبان من مواليد 11 أكتوبر عام 1979، وبدأ حياته لاعب في نادي اتحاد الشرطة الرياضي ثم انتقل إلى نادي الداخلية، واتجه إلى مجال التدريب مع اللعب حيث لاعبا ومدربا في نفس الوقت، فقد كان لاعبا في الفريق الأول للداخلية عام 2000، ومدربا لفريق 14 سنة بنادي اتحاد الشرطة، وكان قوام الفريق في هذا التوقيت يضم كل من سعد سمير لاعب الأهلي الحالي، وكذلك صلاح عاشور، وأحمد دويدار لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي.

في هذا التوقيت كان هيثم شعبان يحمل شارة قيادة فريق الداخلية، ونال لقب هداف الدورى برصيد 29 هدف، وفى نفس التوقيت كان مدربا ناجحا لفريق 14 سنة بنادي اتحاد الشرطة.

تسببت الإصابة "تليف في العضلة الخلفية" في اعتزال هيثم شعبان كرة القدم عام 2003، وتولى منصب المدير الفني لفريق 20 سنة بنادي الداخلية، ونجح في الحصول على بطولة الجمهورية، وكان أصغر مدير فني في مصر لفريق 20 سنة، وتفوق على الأهلي والزمالك وإنبي والمقاولون العرب، وكان أبرز اللاعبين في هذا الفريق صلاح أمين مهاجم منتخب مصر الأسبق ولاعب نجوم المستقبل الحالي.

حصل على هيثم شعبان على بكالوريس التربية الرياضية بتقدير جيد جدا، وحصل على جميع الرخص التدريبية C , B , A من الاتحاد الأفريقى ، كما حصل على العديد من الدورات التدريبية على المستوى العربى و الافريقى والمحلى.

عمل هيثم شعبان مساعدا للعديد من المدربين المعروفين والمشهورين والكبار في عالم كرة القدم المصرية، مثل حسن شحاته ورمضان السيد وأحمد حسن وطلعت يوسف ومحمد يوسف، وتدرج في المستويات التدريبية المختلفة، حتى وصل إلى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا.

حصد هيثم شعبان على العديد من البطولات في مشواره التدريبي كالتالي:-

2002 -2003 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الشباب نادى الداخلية

2004 - 2005 الفوز ببطولة الدورى مع نادى الداخلية والصعود لدورى الدرجة الأولى

2007 - 2008 الفوز ببطولة الجمهورية للشباب بفريق الشباب مع نادى انبى

2011 - 2012 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الشباب مع نادى انبى

2012 - 2013 الفوز ببطولة الجمهورية بفريق الناشئين وكذلك فريق الشباب فى نفس الموسم مع نادى انبى

2016 - 2017 الفوز ببطولتى الشباب والاوليمبى مع نادى الحزم بالمملكة العربية السعودية

على مدار 20 سنة عمل هيثم شعبان فى مجال كرة القدم فى مشاركات ومنافسات بمستويات عديدة : حيث شارك فى البطولات الافريقية مثل بطولة افريقيا ابطال الكئوس " الكونفيدرالية " ، مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، بطولة كأس مصر ، ودورى الدرجة الثانية المصرى ، كما شارك فى كل مسابقات الناشئين والشباب والاوليمبى ، كذلك احترف العمل داخل مصر وخارجها مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكان مشواره التدريبي كالتالي:

2018 – 2019 .. مدرب عام الفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا " دوري الدرجة الثانية وكأس مصر " .. ومدير فني للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا " دوري الدرجة الثانية ".

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2017 – 2018 .. مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت " الدوري المصري الممتاز وكأس مصر " .. ومدرب عام الفريق الأول بنادي الرجاء " الدوري المصري الممتاز ".

2016 – 2017 .. مدير فني فريقي الأوليمبي والشباب بنادي الحزم السعودي " حصل على بطولتين مع الفريقين " ثم مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت " الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ".

2015 – 2016 .. مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت " الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ".

2014 – 2015 .. مدرب عام الفريق الأول بنادي بتروجت " الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ".

2013 – 2014 .. مدير فني فريق 20 سنة بنادي إنبي " الدوري السوبر ".

2012 – 2013 .. مدرب عام لفريقي 16و17 سنة بنادي إنبي " الدوري السوبر ".

2011 – 2012 .. مدير فني فريق 18 سنة بنادي إنبي " دوري الجمهورية ".

2010 – 2011 .. مدير فني فريق 19 سنة بنادي إنبي " دوري الجمهورية".

2009 – 2010 .. مدرب عام فريق 20 سنة بنادي إنبي " دوري الجمهورية ".

2008 – 2009 .. مدير فني فريق الشباب بنادي العربي الإماراتي " دوري وكأس الإمارات للشباب ".

2007 – 2008 .. مدرب عام فريق 18 سنة بنادي إنبي " دوري الجمهورية ".

2006 – 2007 .. مدير فني لمنتخب القاهرة الكبرى، و70% من قوام هذا المنتخب شارك في كأس العالم للشباب 2007 – 2008.

2005 – 2006 .. مدرب عام فريق 17 سنة بنادي إنبي " دوري السوبر ".

2004 – 2005 .. مدرب عام الفريق الأول بنادي الداخلية الرياضي " دوري الدرجة الثانية "

2003 – 2004 .. مدير فني فريق 20 سنة بنادي الداخلية الرياضي " دوري القطاعات ".

2002 - 2003 .. مدير فني فريق 20 سنة بنادي الداخلية الرياضي " دوري القطاعات ".

2001 – 2002 .. مدرب عام فريق 15 سنة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي " دوري القطاعات ".