تفاصيل مشاجرة سيرجيو راموس ورئيس الريال في غرفة الملابس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكن خروج فريق ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا، هو أصعب ما يواججه الفريق مؤخرا، ولكن ظهور مشادات وتلفظ بألفاظ سيئة، لاحت في الأفق بعد خسارة الفريق المذلة من أياكس أمستردام الهولندي 1 / 4.

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، دخل في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس على ملعب الريال “سانتياغو برنابيو” في مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية أنهت مشوار حامل اللقب.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أنه بعد الهزيمة المذلة، غادر بيريز منصة كبار الحضور في ملعب النادي الملكي، متجها إلى غرفة الملابس، بغرض توبيخ الفريق على أدائه السيئ، وأمضى 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي الملكي.

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راموس - الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا - وانفجر في وجه رئيس ناديه، وقال: إن بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق، متهما إياه بالتخطيط الرديء، وقلة البصيرة.. وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا: ادفع لي ودعني أرحل عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بين الاثنين.

الصحيفة أشارت إلى أن بيريز غادر غرفة اللاعبين متجها إلى قاعة اجتماعات للنادي، حيث اجتمع مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة حتى الثانية فجرا.

الهزيمة تعد الرابعة التي يتلقاها الريال في عقر داره الموسم الحالي، علما أنه ودع دوري الأبطال والكأس المحلية، فضلا عن تعقد موقفه في الدوري الإسباني الذي يتصدره الغريم برشلونة.. وتوقعت تقارير إعلامية أن تتم عملية تغيير دماء كبيرة في ريال مدريد، خاصة أن نجوم النادي فشلوا في الظهور بمستواهم الحقيقي خلال الفترة الأخيرة.