كيف تفاعل بيريز مع موسم صفر البطولات سابقًا؟

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يمر ريال مدريد بالموسم الأسوأ له في العقد الأخير، حيث بات قريبًا للغاية من الخروج خالي الوفاض للموسم السابع في الألفية الجديدة تحت قيادة فلورنتينو بيريز

يبدو أن ريال مدريد بات قريبًا للغاية من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم دون التتويج بأي ألقاب، وذلك بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة أمام أياكس، كما خرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام الغريم برشلونة، وفي الدوري الإسباني يبتعد عن المتصدر العملاق الكتالوني بفارق 12 نقطة، وفي حال حدوث ذلك، فستكون تلك السنة السابعة التي يفشل فيها ريال مدريد في التتويج بأي ألقاب تحت رئاسة فلورنتينو بيريز، وفي كل مرة حدث ذلك في السابق، اتخذ بيريز قرارات قوية لتعديل الوضع بنهاية الموسم من التعافد مع مدرب جديد ونجوم لامعة.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصليحات بيريز في السنوات الست السابقة كالآتي: - 2004 نجح ريال مدريد في الفوز بلقبين للدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الأولى لبيريز، قبل أن يمر ريال مدريد بموسم سيئ في 2003- 2004، فشل فيه بالتتويج بأي لقب. وكانت النتيجة إقالة المدرب كارلوس

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصليحات بيريز في السنوات الست السابقة كالآتي:



- 2004

نجح ريال مدريد في الفوز بلقبين للدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الأولى لبيريز، قبل أن يمر ريال مدريد بموسم سيئ في 2003- 2004، فشل فيه بالتتويج بأي لقب. - 2004نجح ريال مدريد في الفوز بلقبين للدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الأولى لبيريز، قبل أن يمر ريال مدريد بموسم سيئ في 2003- 2004، فشل فيه بالتتويج بأي لقب. وكانت النتيجة إقالة المدرب كارلوس كيروش وتعيين كاماتشو، والدخول بقوة في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع والتر صامويل ومايكل أوين وفرناندو مورينتيس وجوناثان وودجيت وألبرت سيلاديس. أما الراحلون فكانوا إيستبان كامبياسو وكارلوس سانشيز وخافير بورتيلو وأوسكار مينامبريز وأنطونيو نونيز. Advertisements - 2005

للموسم الثاني على التوالي، لم يتوج ريال مدريد بأي ألقاب، وكانت النتيجة إقالة المدرب فاندرلي لوكسمبورجو ورحيل المدير الرياضي أريجو ساكي، ورحيل كل من لويس فيجو ومايكل أوين ووالتر صامويل وسانتياجو سولاري وخوانفران وبورخا فيرنانديز وخافير بورتيلو وكارلوس سانشيز وألبرت سيلاديس وسيزار سانشيز. - 2005للموسم الثاني على التوالي، لم يتوج ريال مدريد بأي ألقاب، وكانت النتيجة إقالة المدرب فاندرلي لوكسمبورجو ورحيل المدير الرياضي أريجو ساكي، ورحيل كل من لويس فيجو ومايكل أوين ووالتر صامويل وسانتياجو سولاري وخوانفران وبورخا فيرنانديز وخافير بورتيلو وكارلوس سانشيز وألبرت سيلاديس وسيزار سانشيز. وتعاقد ريال مدريد مع كل من سيرجيو راموس وروبينيو وجوليا باتيستا وكارلوس ديوجو وبابلو جارسيا إضافة إلى دييجو لوبيز. - 2009

عاد فلورنتينيو بيريز إلى رئاسة ريال مدريد في ولاية ثانية، وكان الهدف واضحًا وهو إعادة ريال مدريد إلى سابق عهده. - 2009عاد فلورنتينيو بيريز إلى رئاسة ريال مدريد في ولاية ثانية، وكان الهدف واضحًا وهو إعادة ريال مدريد إلى سابق عهده. وتم إقالة المدرب خوان دي راموس وتم تعيين مانويل بيليجريني، وكان الميركاتو الأشهر للريال بالتعاقد مع كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما وتشابي ألونسو وراؤول ألبيول وألفارو أربيلوا وإيستبان جرانيرو وأنطونيو أدان وإيزيكيل جاري. وكان هناك العديد من الراحلين وهم فابيو كانافارو وميشيل سالجادو وأرين روبين وويسلي شنايدر وكلاس يان هونتيلار وخافي جارسيا وخافيير سافيولا وداني باريخو وميجيل توريس وجابريل هاينزه وجوليان فوبرت. - 2010

مرة أخرى لم يحقق ريال مدريد أي ألقاب، وكانت النتيجة إقالة المدرب بيليجريني وقدوم جوزيه مورينيو، وتم التضحية بالعديد من الأسماء من راؤول وجوتي ورافائيل فان دير فارت وكريستوف ميتزلدر وريستون درينتي. - 2010مرة أخرى لم يحقق ريال مدريد أي ألقاب، وكانت النتيجة إقالة المدرب بيليجريني وقدوم جوزيه مورينيو، وتم التضحية بالعديد من الأسماء من راؤول وجوتي ورافائيل فان دير فارت وكريستوف ميتزلدر وريستون درينتي. وتعاقد ريال مدريد مع كل من أنخيل دي ماريا ومسعود أوزيل وسامي خضيرة وبيدرو ليون وريكاردو كارفالو وسيرجيو كاناليس. - 2013

غادر مورينيو ريال مدريد بعد التتويج بلقب وحيد في الدوري والكأس في 3 سنوات، ليتم التعاقد مع كالرو أنشيلوتي، والعديد من الأسماء البارزة من جاريث بيل وأسير إيراميندي وإيسكو وداني كارفخال وكاسيميرو وتم تصعيد خيسي وناتشو وألفارو - 2013غادر مورينيو ريال مدريد بعد التتويج بلقب وحيد في الدوري والكأس في 3 سنوات، ليتم التعاقد مع كالرو أنشيلوتي، والعديد من الأسماء البارزة من جاريث بيل وأسير إيراميندي وإيسكو وداني كارفخال وكاسيميرو وتم تصعيد خيسي وناتشو وألفارو موراتا وخيسوس فيرنانديز. وضمت قائمة الراحلين كلا من كاكا ومسعود أوزيل وجونزالو هيجوايين وراؤول ألبيول وخوسيه كاليخون وريكاردو كارفاليو وأنطونيو أدان ومايكل إيسيان. - 2015

كان أنشيلوتي آخر مدرب لريال مدريد ينهي موسمًا دون التتويج بأي ألقاب، ليرحل ويتولى الإسباني رافا بينيتز المهمة الفنية للفريق، ورحل معه كل من إيكر كاسياس وأسير إيراميندي ولوكاس سيلفا وسامي خضيرة وفيرناندو باتشيكو وفابيو كوينتراو وشيتشاريتو. - 2015كان أنشيلوتي آخر مدرب لريال مدريد ينهي موسمًا دون التتويج بأي ألقاب، ليرحل ويتولى الإسباني رافا بينيتز المهمة الفنية للفريق، ورحل معه كل من إيكر كاسياس وأسير إيراميندي ولوكاس سيلفا وسامي خضيرة وفيرناندو باتشيكو وفابيو كوينتراو وشيتشاريتو. وتعاقد ريال مدريد مع كل من ماتيو كوفاسيتش ودانيلو وكيكو كاسيا ولوكاس فاسكيز وكاسيميرو وربن يانيز.

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