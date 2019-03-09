انت الان تتابع مورينيو يرفض «شيكا على بياض» للعودة إلى التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

جوزيه مورينيو

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، للعودة إلى التدريب قريبا، إذ يريد مورينيو خوض تحد آخر مع فريق، يريد اعتلاء منصات التتويج، والفوز بكل الألقاب الممكنة محليا وقاريا، وأورد موقع صحيفة ميرور البريطانية، أن جوزيه مورينو، رفض "شيكا على بياض" لتدريب المنتخب الصيني، علمًا بأن مورينيو أصبح قريبا للغاية من العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ يرى رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز أن المدرب البرتغالي، هو الأنسب لخلافة المدرب الحالي للفريق سانتياجو سولاري، وإعادة قطار الأبيض الملكي إلى سكته الصحيحة بعد موسم مخيب للآمال.

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ونقل ميرور عن إيوان بيكالي أحد أصدقاء مورينيو المقربين، قوله: "التقينا لتناول وجبة الفطور في فندق بالقرب من منزل مورينيو، وأخبرني أنه تلقى عرضا من منتخب الصين، حيث وضعوا أمامه شيكا على بياض"، وتابع بأن مورينيو قال له: "أنا بعمر الـ 54، أريد العمل خمس سنوات إضافية في أوروبا، بعد ذلك سأذهب إلى الصين عندما