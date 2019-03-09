مورينيو يرفض «شيكا على بياض» للعودة إلى التدريب

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٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص
جوزيه مورينيو
يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، للعودة إلى التدريب قريبا، إذ يريد مورينيو خوض تحد آخر مع فريق، يريد اعتلاء منصات التتويج، والفوز بكل الألقاب الممكنة محليا وقاريا، وأورد موقع صحيفة ميرور البريطانية، أن جوزيه مورينو، رفض "شيكا على بياض" لتدريب المنتخب الصيني، علمًا بأن مورينيو أصبح قريبا للغاية من العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ يرى رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز أن المدرب البرتغالي، هو الأنسب لخلافة المدرب الحالي للفريق سانتياجو سولاري، وإعادة قطار الأبيض الملكي إلى سكته الصحيحة بعد موسم مخيب للآمال.
ونقل ميرور عن إيوان بيكالي أحد أصدقاء مورينيو المقربين، قوله: "التقينا لتناول وجبة الفطور في فندق بالقرب من منزل مورينيو، وأخبرني أنه تلقى عرضا من منتخب الصين، حيث وضعوا أمامه شيكا على بياض"، وتابع بأن مورينيو قال له: "أنا بعمر الـ 54، أريد العمل خمس سنوات إضافية في أوروبا، بعد ذلك سأذهب إلى الصين عندما
وألمح مورينيو مؤخرا، إلى أنه لا يوجد ما يمنع العودة للريال، واصفا تجربته مع النادي الملكي بالفريدة، وهو ما يرجح أن يكون قد أدار ظهره للعرض الصيني، أملا في العودة إلى الميرنجي.
ويعيش ريال مدريد واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد الإقصاء من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وأصبح القتال على الليجا شبه مستحيل، ويحتل الريال، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة.
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