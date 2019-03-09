انت الان تتابع فريدة عثمان تتوج بذهبية الجائزة الكبرى بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

فريدة عثمان

توجت فريدة عثمان بطلة مصر في السباحة بذهبية سباق 50 مترا فراشة، خلال مشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى للسباحة، المقامة بمدينة دي موين الأمريكية في ولاية أيوا، استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وجاءت فريدة عثمان في المركز الأول بالترتيب العام، محققة زمنا قدره 25.79 ثانية، في إطار الدور النهائي لسباق 50 مترا فراشة، علمًا بأنها كانت قد تأهلت للنهائي، بعدما احتلت أيضا المركز الأول محققة زمن 26.17 ثانية، في إطار التصفيات الأولى للسباق، ومن المنتظر أن تخوض فريدة عثمان مساء اليوم السبت، منافسات سباقي 100 متر فراشة، و50 مترا حرة بالبطولة.

Advertisements

وفي 31 مارس الماضي، أبدت البطلة فريدة عثمان، سعادتها بعد افتتاح مجمع حمامات السباحة الجديد الذي يحمل اسمها بمركز شباب الجزيرة، وقالت فريدة: "التقدير من قبل المسئولين يمثل حافزا ودافعا قويا لي، لاستكمال مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا". وأضافت بطلة السباحة أن إطلاق اسمها على هذا الصرح يعد شرفا لها