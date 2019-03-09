انت الان تتابع «ويفا» يجرى تغييرا بقرعة دورى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الاتحاد الاوروبى لكرة القدم

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا" عن إجراء قرعة واحدة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2018/2019 لدوري ربع ونصف النهائي للبطولة، بدلا من إجراء قرعتين كما هو متبع، وذلك حسبما أفاد فى بيان عبر موقعه الرسمى، ويحدث ذلك للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، حيث تقام قرعة دور ربع ونصف النهائي في الـ15 من شهر مارس الجاري بمدينة نيون بسويسرا، موضحا أن كل فريق متأهل لدور ربع النهائي بالبطولة، سيعرف من سيقابل بدور نصف النهائي بعد إجراء قرعة دور ربع النهائي.

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وستقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل، وستلعب مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، حيث تقام مباريات ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباريات الإياب 7و8 مايو، بينما يقام النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وتأهل إلى دور