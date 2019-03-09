الأهلى يكشف موقف هشام محمد من موقعة فيتا كلوب

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٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
هشام محمد
كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية هشام محمد، لاعب وسط الفريق، لمباراة اليوم السبت، أمام فيتا كلوب الكونغولي التي تقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، وقال طبيب الأهلي إن هشام محمد لم يشارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة، موضحا أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.
وأوضح طبيب المارد الأحمر أن «هشام محمد» خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في «الجيم» أمس واليوم، لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفني. وفى سياق متصل يقوم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق بعقد محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر
وأوضح طبيب المارد الأحمر أن «هشام محمد» خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في «الجيم» أمس واليوم، لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفني.
وفى سياق متصل يقوم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق بعقد محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي.
وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.
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