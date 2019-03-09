شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو»: هدفي التأهل مع ناميبيا لأمم أفريقيا.. وعازمون على مصالحة جماهير الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على صعوبة مواجهة سموحة، مشيرا إلى أنه سيتعامل باحترافية في لقاء فريقه الأسبق وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق الانتصار.

وضم الإسماعيلي شيلونجو قادما من الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويلتقى الإسماعيلي منافسه سموحة الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وعن استدعائه لمعسكر منتخب نامبيا المقبل، قال شيلونجو، للموقع الرسمي للنادي: «سعيد للغاية بانضمامى لمنتخب بلادي فهو شرف لأي لاعب أن يمثل بلده في المحافل القارية، أتمنى أن يحالفني التوفيق في المشاركة وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم المقبلة بمصر».

واتبع المهاجم النامبيبي: «سأنضم لمعسكر المنتخب عقب لقاء الأفريقي التونسي الذي سنلعبه بكل جدية رغم توديع منافسات دوري الأبطال الأفريقي».

وواصل: «حينما ألعب أي مباراة مع الدراويش يكون هدفي هو هز الشباك، وإسعاد الجماهير التي دائما ما تحرص على الإشادة بمستواي».

واختتم مهاجم الإسماعيلي: «عازمون على مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الانتصارات في الدوري واحتلال مركز جيد لتعويض الخروج الأفريقي».