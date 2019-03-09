عاشور ونجيب يشاركون في مران الأهلي الغائبين عن بعثة الكونغو

شارك حسام عاشور، ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وشارك نجيب، في المران البدني، وتدريبات الكرة، فيما شارك عاشور، في جزء كبير من المران، وذلك في خطوة جديدة لهما للعودة من جديد إلي المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت اشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل ، وحسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك في المران جيرالدو وباسم علي وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء. واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

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