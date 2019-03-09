شكرا لقرائتكم ألجيرى يدرس تغير خطة يوفنتوس أمام مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الدفع بـ3 لاعبين في مركز قلب الدفاع وتعديل طريقة اللعب في المباراة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني يوفنتوس من غياب أليكس ساندرو الظهير الأيسر أمام أتلتيكو مدريد للإيقاف بجانب تعرض أندريا بارزالي لإصابة أمام أودينيزي أمس بالدوري الإيطالي في المباراة التي حسمها الفريق بنتيجة 4/1.

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وقال أليجري في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا" أنه يدرس الدفع بكل من مارتن كاسيريس وليوناردو سينازولا بجوار بونوتشي أمام أتلتيكو مدريد.

وتابع أليجري قائلا: "أنا بحاجة لشخص ما على الأجنحة. من الصعب رؤية مارتن كاسيريس يلعب كظهير مهاجم، لكنه خيار في التواجد بجوار قلبي دفاع ونحن بحاجة إلى النظر إلى الصورة الأكبر وتذكر أن المباراة قد تستمر حتى 120 دقيقة، لذلك نحتاج إلى العديد من الخيارات."

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في العاصمة الإسبانية، ويحتاج يوفنتوس للفوز بـ3 أهداف للتأهل.