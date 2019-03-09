شكرا لقرائتكم قائد جورماهيا : " قادمون لإسقاط الزمالك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هارون شاكافا قائد فريق جورماهيا الكينى، إنه يتوقع صعوبة مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين غد، الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
تابع قائد فريق جورماهيا فى تصريحات صحفية على هامش معسكر الفريق الكينى بالإسكندرية قائلاً:"نتوقع صعوبة المباراة لأن الزمالك سيكون فى ملعبه ووسط دعم جماهيره ولكن تدربنا وتم الإعداد بشكل جيد للقاء وسنلعب وفقا لخطتنا ونأمل فى تحقيق الأفضلية فى المباراة فنحن قادمون للفوز على بطل مصر في برج العرب".
ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد جورماهيا : " قادمون لإسقاط الزمالك"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.