شكرا لقرائتكم كاس للزمالك : "أدفعوا فلوس كريم الحسن اللي عليكو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادى الزمالك، خطابا من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للاستفسار عن أسباب التأخر فى سداد الدفعة الأخيرة من مستحقات الغانى كريم الحسن لاعب الفريق الأبيض السابق والرد حول ذلك قبل يوم الجمعة القادمة.
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الخطاب الذى وصل إلى النادى الأبيض من المحكمة الرياضية من أجل معرفة أسباب التأخر فى إرسال أسباب تأخر تسديد الدفعة الأخيرة للاعب وإرسال تلك الأسباب قبل 15 من شهر مارس الجارى.
كان مجلس إدارة نادى الزمالك قد نجح فى التوصل لاتفاق مع كريم الحسن بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء وسداد جزءً منها ويتبقى له دفعة وحيدة من تلك المستحقات.
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