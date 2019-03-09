شكرا لقرائتكم هانى أبوريدة يعتذر عن اجتماع الجبلاية : عندى ظروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عن عدم حضور اجتماع مجلس الجبلاية الذى بدأ منذ قليل لظروف خاصة، وترأس أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية الاجتماع.

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ويأتى على رأس الموضوعات التى يناقشها المجلس، التعديلات التى تم إقرارها إلغاء بند الـ8 سنوات من اللائحة، وأن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس و8 أعضاء، بجانب الاكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلاية من مجالس إدارات الأندية، دون الالتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.

ويتطرق المجلس أيضاً لاختيار رئيس بعثة المنتخب الأول فى رحلتىّ النيجر ونيجيريا، بجانب ملفات بطولة أمم أفريقيا.