بالوتيلي: لن أرحل عن مرسيليا حتى لو لم يتأهل إلى دوري الأبطال

اسماء السيد - عبّر المهاجم الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي مرسيليا في مقابلة لصحيفة "لا بروفنس" السبت، ملمحا في الوقت ذاته الى احتمال عدم رحيله عنه حتى لو لم يتأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم القادم.

وعنونت الصحيفة الصادرة في مرسيليا "أرغب في البقاء مع مرسيليا"، مضيفة "عقدي ينتهي نهاية الموسم الحالي (2018-2019 في حزيران/يونيو). لاحقا سندخل بمناقشات. قلت لمدير أعمالي إني سعيد هنا، وأريد البقاء".

وتابع "سوبر ماريو" قائلا "أرغب في البقاء هنا، وأريد البقاء. لاحقا الامر مختلف اذا خضت دوري ابطال اوروبا أو يوروبا ليغ (...). لهذا السبب أريد أن افعل المستحيل لاحتلال المركز الثاني أو الثالث (في الدوري)".

وحقق مرسيليا انتعاشة في الفترة الاخيرة، وتحديدا منذ انضمام بالوتيلي اليه قادما من جاره نيس الذي سيستضيفه الاحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، فتقدم الى المركز الرابع محققا أربعة انتصارات مع "بالو" مقابل خسارة وتعادل.

بدوره، يبدو أن بالوتيلي استعاد مهاراته التهديفية بعدما سجل في مرمى سانت إتيان في المرحلة السابقة هدفه الرابع في مباراته السادسة بقميص فريقه الجديد، وبات أول لاعب يهز الشباك في مبارياته الثلاث الاولى في "فيلودروم" في الدوري منذ العاجي إبراهيم باكايوكو الذي حقق هذا الانجاز بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1999.

وتأكيدا على صعوبة الفترة التي مر بها مع فريقه السابق، قال "لم أعد افكر بنيس خلال الاشهر الخمسة الاولى للموسم، لم أكن في نيس"، وأن مرسيليا "يشبه قليلا نابولي" في إيطاليا.

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وتابع اللاعب الدولي الايطالي "لو نتحدث عن الجماهير،الحرارة، فيلودروم هو الى حد ما مثل مدرجات ملاعب نابولي، بشيكتاش وغلطة سراي (ناديان كبيران في تركيا)، مثل هذه الملاعب نادرة، لا يوجد منها إلا ثلاثة أو أربعة في العالم".

وأردف "بالنسبة إلي مرسيليا هو أكبر ناد في فرنسا"، معتبرا أن "مانشستر يونايتد الانكليزي يستحق (التأهل) الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن باريس سان جرمان من الاندية القوية...".

واستدرك المشاكس الإيطالي ليقول "كلا، ليس فريقا قويا، بل يملك لاعبين أقوياء، والأمر مختلف. ليس لدي أي شيء ضده، لكن أفضل أن يفوز يونايتد" في اشارة الى تأهل مانشستر يونايتد على حساب النادي الباريسي بعدما قلب تأخره على ارضه في مباراة الذهاب صفر-2 الى فوز مستحق في "بارك دي برانس" 3-1 إيابا.

وأعاد تألق بالوتيلي اهتمام مدرب منتخب الايطالي روبرتو مانشيني به، وسيتواجد في مدرجات ملعب فيلودروم الاحد لمراقبته، في وقت ما زال "سوبر ماريو" يحلم بارتداء قميص الـ "سكوادرا أتزورا".

وقال في هذا الصدد "بالنسبة إلي، المنتخب هو الاهم (...). بالطبع أريد المشاركة في كأس اوروبا (2020)، وهذا أمر طبيعي (...). لكن حاليا أركز اهتمامي على أدائي مع مرسيليا. في حال حصل ذلك (العودة الى المنتخب)، سيكون جيدا".