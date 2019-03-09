فوز سابع تواليا لهيوستن وووريرز يعاقب ناغتس

اسماء السيد - حقق هيوستن روكتس فوزه السابع تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما هزم ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 107-91، فيما عاقب غولدن ستايت ووريرز ضيفه ومطارده على صدارة المنطقة الغربية دنفر ناغتس 122-105.

في المباراة الأولى، حسم روكتس النتيجة من الربع الأول بتقدمه 37-21، ورفع الفارق الى 22 نقطة في نهاية الربع الثالث بفضل ثلاثي نجومه جيمس هاردن الذي سجل خلال 32 دقيقة 31 نقطة مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وكلينت كابيلا (18 نقطة مع 9 متابعات) وإريك غوردون (17 نقطة).

وكان توبياس هاريس (22 نقطة و9 متابعات) وجيمي باتلر (19 نقطة و9 متابعات) أبرز لاعبي سيكسرز الذي كان افضل من مضيفه على صعيد المتابعات (59 مقابل 43) اذ نجح خمسة من لاعبيه بتخطي الـ 7 متابعات بينهم الأسترالي بن سيمونز الذي كان قريبا من تحقيق تريبل دابل (15 نقطة و9 متابعات و10 تمريرات حاسمة).

وثأر روكتس لخسارته أمام سيكسرز في أول لقاء بينهما هذا الموسم في كانون الثاني/يناير 93-121 منها 32 نقطة للكاميروني جويل إمبيد الذي غاب عن مباراة الأمس في صالة "تويوتا سنتر أرينا" بسبب إصابة في الركبة.

ولم يكن سيكسرز الذي غاب عنه إمبيد للمباراة الثامنة تواليا ولقي بالأمس خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات، موفقا في الرميات الثلاثية إذ نجح في ثلاث فقط من أصل 26 محاولة، وحقق جوناثان كلاي ريديك الاختصاصي في مثل هذه التسديدات رمية واحدة من أصل تسع، فيما فشل مايك سكوت في محاولاته الخمس.

وكان روكتس على وشك أن يفقد جهود النجم المطلق هاردن في الشوط الأول بعد اصطدام مع سيمونز وسقوط عنيف على الأرض وظهر أنه يعاني من إصابة شديدة في يده اليمنى.

لكن افضل مسجل في البطولة الحالية (معدل وسطي 36,6 نقطة في المباراة الواحدة) والمرشح بقوة للقب أفضل لاعب للموسم الثاني تواليا، استعاد قوته وذهب الى غرفة تبديل الملابس قبل أن يعود مع ضماد على معصمه ويساعد فريقه على انهاء هذا الشوط متقدما 59-44.

وفي نهاية اللقاء، غادر هاردن الصالة على وجه السرعة لإجراء تصوير بالأشعة لمعصم يده.

-ووريرز يعاقب ناغتس-

وعزز روكتس موقعه في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية برصيد 40 فوزا مقابل 25 خسارة، في حين مني فيلادلفيا صاحب المركز الرابع في المنطقة الشرقية بخسارته الخامسة والعشرين مقابل 41 فوزا.

واقترب هيوستن من صاحب المركز الثاني في منطقته دنفر ناغتس الذي مني بخسارته الـ 22 (مقابل 43 فوزا) على يد مضيفه غولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة (45 مقابل 20) وبطل الموسمين الماضيين 105-122.

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وبات هيوستن الذي حقق اليوم الفوز الـ 11 في آخر 14 مباراة، يشكل خطرا على حامل اللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة الذي أعاد، بعد ثلاثة أيام من أفدح هزيمة على أرضه في عهد مدربه ستيف كير أمام بوسطن سلتيكس (95-128)، وضع النقاط على الحروف في صالة "اوراكل أرينا"، ومحا آثار هزيمتين سبقتا هذا الفوز.

وقال كير "بعد كل ما حدث الأربعاء، جميع اللاعبين كانوا مركزين جدا خلال التدريب، وهذا الأمر ظهرت نتائجه في بداية المباراة (الربع الأول 30-20). لعبنا بكثافة كبيرة وباعتزاز".

وبعودته الى التشكيلة الأساسية بعد غياب عن المباراتين السابقتين بسبب آلام في الركبة، كان كلاي طومسون حاسما كأفضل مسجل في المباراة برصيد 39 نقطة 27 منها مع نهاية الشوط الأول بنجاح باهر من الرميات الثلاثية (9 من 11).

وصرح طومسون الفائز باللقب مع فريقه ثلاث مرات "كانت لديّ حقا رغبة في خوض المباراة. كنتا متحمسا جدا للعب".

وأضاف كفين دورانت (26 نقطة) وستيفن كوري (17 نقطة) لتأمين فوز صاحب الأرض، ولم يجنب الأداء الجماعي الذي اعتمده لاعبو ناغتس وأبرزهم مونتي موريس (17 نقطة) والصربي نيكولا يوكيتش (16 نقطة) فريقهم الخسارة الرابعة في آخر 10 مباريات.

وسقط أوكلاهوما سيتي ثاندر في صالة لوس أنجليس كليبيرز 110-118 برغم تسجيل نجمه راسل وستبروك 32 نقطة، وتراجع الى المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية (40 مقابل 26) بعد أن كان استعاده موقتا من روكتس.

وحقق تورونتو رابتورز، ثاني المنطقة الشرقية (47 مقابل 19) فوزا سهلا على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 127-104 كان نصيب النجم كاوهي ليونارد 31 من نقاط الفائز.

وفاز ميامي هيت على كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسمين الماضيين وصاحب المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية 126-110، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 114-104، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 112-111، وأورلاندو ماجيك على دالاس مافريكس 111-106، فيما خسر شيكاغو بولز امام ديترويت بيستونز 104-112.