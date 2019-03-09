شكرا لقرائتكم خبر عن اسقالة عبد الناصر محمد من تدريب فاركو.. والبديل أحمد عاشور لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى فاركو قبول الاستقالة التي تقدم عبد الناصر محمد، المدير الفنى للفريق، بعد تدهور نتائج الفريق فى دورى القسم الثانى واقترابه من الهبوط لدورى القسم الثالث لأول مرة عقب صعوده لدورى القسم الثانى منذ أكثر من خمسة مواسم، والتى كان آخرها هزيمة الفريق من دمنهور بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى أقيمت الخميس الماضى باستاد دمنهور.



كما قرر مجلس إدارة فاركو تعيين الدكتور أحمد عاشور المدير الفنى السابق للرجاء المطروحى بديلا لعبد الناصر محمد على أن يقود تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادا لمباريات الأسبوع الواحد والعشرين من دورى القسم الثانى.