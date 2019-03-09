شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى بالنادي الأهلى، فى السادسة مساء اليوم، مع فيتا كلوب باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كيف جاءت نتائج الأهلى فى دور المجموعات بدورى الأبطال؟

بدأ الأهلى مشواره فى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية بمواجهة فيتا كلوب الكونغولى وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم قابل شبيبة الساورة الجزائرى على ملعب الأخير واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابى بهدف لمثله، قبل الفوز على سيمبا بخماسية دون رد، والخسارة من نفس الفريق التنزانى بهدف دون رد فى تنزانيا.

كم مرة تدرب الأهلى فى الكونغو استعداداً لمواجهة فيتا كلوب؟

تدرب الأهلى مرتين بعد إلغاء المران فى يوم الوصول تجنباً للإرهاق، ويراهن المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو، متسلحاً بكتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة، خاصة بعد دراسة المنافس جيداً ليجد لاسارتى أن فيتا يؤدى بشكل مميز على ملعبه، ما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وهو ما تم التأكيد عليه مع اللاعبين، مع تحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، ومنح التعليمات الخاصة بكل لاعب وفقاً لخطة المباراة.

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ما هى غيابات الأهلى عن مواجهة فيتا كلوب؟

يعاني الأهلي من غيابات كثيرة فى لقاء اليوم للإصابة وانضم الثنائى حمدى فتحى وشريف إكرامى لقائمة اللاعبين المصابين بالفريق.

ما موقف الأهلى فى المجموعة قبل مواجهة فيتا كلوب؟

الأهلى عيحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقى وضمان التأهل للدور التالى دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.

ما الظروف التى واجهت الأهلى فى الكونغو؟

يسعى الأهلى للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التى تواجه الفريق فى الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء الترتان التى ستقام عليها المباراة.