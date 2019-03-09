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هشام محمد جاهز لتدعيم الأهلى فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولى التى تقام  فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، إن هشام لم يشارك فى مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام فى باطن الركبة، موضحاً أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح خالد محمود أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في «الجيم» أمس واليوم؛ لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

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