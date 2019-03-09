شكرا لقرائتكم خبر عن قائد جورماهيا: الدعم الجماهيرى يصعب مهمة الفريق أمام الزمالك.. ولكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع هارون شاكافا، قائد فريق جورماهيا الكينى، صعوبة مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين غدا، الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال قائد فريق جورماهيا، فى تصريحات صحفية على هامش معسكر الفريق الكينى بالإسكندرية، "نتوقع صعوبة المباراة لأن الزمالك سيكون فى ملعبه ووسط دعم جماهيره، ولكن تدربنا وتم الإعداد بشكل جيد للقاء وسنلعب وفقا لخطتنا، ونأمل فى تحقيق الأفضلية فى المباراة فنحن قادمون لذلك".

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.