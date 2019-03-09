شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطابا من "الكاس" بسبب كريم الحسن.. ومهلة للرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الزمالك خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستفسار عن أسباب التأخر فى سداد الدفعة الأخيرة من مستحقات الغانى كريم الحسن، لاعب الفريق الأبيض السابق، والرد حول ذلك قبل الجمعة المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الخطاب الذى وصل إلى النادى الأبيض من المحكمة الرياضية من أجل معرفة أسباب التأخر فى إرسال أسباب تأخر تسديد الدفعة الأخيرة للاعب، وإرسال تلك الأسباب قبل 15 من شهر مارس الجارى.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد نجح فى التوصل لاتفاق مع كريم الحسن بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء وسداد جزء منها ويتبقى له دفعة وحيدة من تلك المستحقات.