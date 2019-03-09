شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور وجيرالدو يشاركان فى مران مستبعدى الأهلى عن مواجهة فيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الأهلى، فى مران الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، والذى أقيم اليوم على ملعب التتش، وشارك نجيب فى المران البدنى وتدريبات الكرة، فيما شارك عاشور فى جزء كبير من المران، وذلك فى خطوة جديدة لهما للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، كما شارك فى المران جيرالدو وباسم على وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء، واشتمل المران على جانب بدنى خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.