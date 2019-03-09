شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يسقط فيتاكلوب فى أولى جولات دور المجموعات بأفريقيا 2 /0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادى الأهلى مباراة مهمة فى السادسة مساء اليوم، السبت، أمام نظيره فيتاكلوب الكونغولى على ملعب استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلى الفوز على الفريق الكونفولى فى أولى جولات دور المجموعات على ملعب برج العرب فى يناير الماضى بنتيجة 2 /0، سجلهما ناصر ماهر وعلى معلول، ليحصد المارد الأحمر أول ثلاث نقاط فى المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

ويرصد الخليج 365 أهداف الأهلى فى فيتا كلوب فى الدور الأول..

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ويتصدر الأهلى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.

وقابل الأهلى فريق شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير فى الجولة الثانية واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، قبل أن يخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد فى تنزانيا.