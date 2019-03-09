شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر بعد رفضه خوض مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الزمالك التاسعة صباح الجمعة المقبل للسفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم 17 مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعلن فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم خلال الساعات الماضية، أن فريقه سينهى مباراة جورماهيا الكينى التى ستقام غداً، الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية ثم سيتوجه إلى الجزائر لخوض مواجهة نصر حسين داى، ولن يخوض مباراة المقاولون العرب التى ستقام الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يخاطب مسئولو الزمالك اتحاد الكرة بشأن الأمر خلال الساعات المقبلة، بعدما تم الاتفاق من قبل بين إدارة النادى الأبيض ونظرائهم فى المقاولون العرب على تأجيل المباراة من 13 مارس الجارى إلى 14 مارس الجارى بسبب مباريات الفريق الأبيض الأفريقية، وهو ما وافقت عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة قبل أن يُعلن رئيس القلعة البيضاء فى تصريحاته التليفزيونية عن رفضه خوض مباراة المقاولون بسبب مصير الفريق فى البطولة الأفريقية.