شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفع درجة الاستنفار فى سموحة قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفع حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، درجة الاستنفار داخل الفريق السكندرى قبل مواجهة الإسماعيلى الثلاثاء المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام وهى المباراة الأولى للفريق السكندرى تحت قيادة العميد .

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ورفض حسام حسن إظهار ملامح التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة الدراويش، لتحفيز كل اللاعبين لتقديم كل ما لديهم من أجل نيل ثقة العميد وجهازه المعاون، خاصة بعد إعلان الجهاز الفنى رفض الارتكان إلى ما كان يحدث فى المباريات الماضية، والاستعانة بنفس التشكيلات، مؤكداً أن التدريبات هى أساس اختيارات المجموعة الأساسية فى الفترة المقبلة وهى ما ستحدد اللاعبين الذين سيتم استبعادهم وخروجهم من الحسابات.

وجدد حسام حسن تحذيره للاعبين فيما يخص جزئية السهر، متوعداً المخالفين بعقوبات مغلظة، سواء على المستوى الإدارى أو الفنى، بعد تحديد 50 ألف جنيه عقوبة على السهر، بالإضافة للاستبعاد التام من الحسابات الفنية فى المباريات المقبلة.