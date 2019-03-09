شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور لـ"سوبر كورة": أجيرى عارف "دبّة النملة" وخايف من "دلع" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، عن أهم القضايا الكروية التى تشغل الرأى العام الرياضى فى الوقت الحالى ورأيه فى العديد من الملفات، فيما يخص شكل المنافسة بالدورى وموقف الزمالك من حصد الدورى واختيارات أجيرى، وكان معه هذا الحوار، اضغط هنا لقراءة الحوار كامل:

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