يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب Vita Club vs Al Ahly اليوم في دوري أبطال أفريقيا

سوف يواجه النادي الأهلي اليوم، نظيره فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٥ للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية .

وسوف تُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق الكبير محمد الكواليني.

وقد غاب هشام محمد لاعب النادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، وقد اكتفت الاعبين بتدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية في فندق إقامة البعثة.

وقد إشتكي هشام محمد، من آلام في باطن الركبة، وهو الأمر الذي جعل الجهاز الفني بتحديد برنامج خاص له، حتى لا تتزايد الآلام التي تهدد مشاركته في المواجهة أمام فيتا كلوب .

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وكما نعرف أن فريق النادي الأهلي يملك 7 نقاط في صدارة المجموعة، وذلك مقابل 4 نقاط لفيتا كلوب .

والجديد بالذكر أن مدرب النادي الأهلى مارتن لاسارتي قال أن الفريق جاهز تمامًا لخوض المباراة، بالإضافة إلى جملته:“لا ننظر إلى فوزنا في لقاء الذهاب 2/0، ومعتادون دائمًا على النظر للأمام، والتعامل مع الأمور بشكل تدريجي“.