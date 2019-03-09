القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا|قنوات مجانية تذيع ماتش في دوري أبطال...

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9 مارس 2019، فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم اذاعة مباراة الأهلى و فيتا كلوب على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية التى تملك حق بث جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، مباراة الأهلى اليوم ينتظرها الكثير من مشاهدة كرة القدم فى مصر و العالم العربى، حيث يقع الاهلى فى المجموعة الرابعة التى تضم أيضا شبيبة الساورة الجزائرى، و سيمبا، و حسابات المجموعة معقدة للغاية خاصة بعد تعرض الأهلى للهزيمة فى آخر خباراة له مع سيمبا، و الاهلى قبل مباراة الليلة رصيده 7 نقاط، و سيمبا ست نقاط، و شبيبة الساورة همس نقاط و فيتا كلوب اربع نقاط.

القنوات المجانية التى ستنقل مباراة الأهلى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا

من أبرز القنوات المفتوحة التى ستنقل مباراة الأهلى هى قناة إرينا سبورت و التى توجد على القمر يوتلسات

قناة ORTM من القنوات التى ستنقل مباراة الأهلى مجاناً على القمر يوتلسات 9 E وترددها 12034 استقطاب عمودي معدل ترميز 27500