تحليل .. هل يواجه لاسارتي فيتا كلوب بطريقة جديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يقف الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أمام الاختيبار الأقوي له فى مسيرته مع الفريق الأحمر؛ وذلك بمواجهة فيتا كلوب فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لاسارتي الذى حصل على عبارات الإشادة بنتائجه فى بطولة الدوري الممتاز ومباريات المجموعة (باستثناء مواجهة سيمبا الماضية) أمام مهمة للتعبير عن فلسفته وإمكاناته فى إدارة المباريات الكبيرة بفريق من أعتي فرق قارة أفريقيا على ملعبه فوق أرضية من الشعب الصناعي الصلب وأجواء القارو السمراء ومنافس يتذيل المجموعة، وليس لديه فرصة فى التأهل إلا الفوز فقط.

لاسارتي، منذ قدومه، إلى النادي الأحمر اعتمد على طريقة 4-2-3-1 أو 4-3-2-1 فى ظل إصابة المهاجمين (أزارو- مروان محسن - صلاح محسن) والاعتماد على النيجيري جونيور أجايي، ومع عودة الثلاثي من الإصابة وتألق النيجيري تكهن البعض باعتماد الأوروجواياني على طريقة جديدة وهي 4-4-2 ومشتقاتها التى طبقها فى مرات معدودة مع ناديه السابق ناسيونال وريال سوسيداد.

وبالعودة إلى طرق اللعب التى اعتمدها لاسارتي فى المباريات "الكبيرة " التى لعبها فهو ليس من نوعية المدربين الذين يلجأون إلى التغيير المفاجئ فى طرق اللعب؛ حيث إن المدرب خاض دربي الأوروجواياني أمام غريمه التقليدي البنارول بطريقة لعب 4-2-3-1 المفضلة لديه وهو نفس ما فعله أثناء قيادته لسوسيداد أمام برشلونة موسم 2010 -2011 وفاز 2-1 وكرره فى نفس الموسم أمام ريال مدريد وخسر 2-1 وهو ما يعطي مؤشراً أن أجايي لن يلعب مهاجماً ثانياً أمام فيتا كلوب.

وبعيداً عن التكهنات فإن لاسارتي أشاد بمستوى مروان محسن وأجايي أمام بتروجت، وأعلن عن الاستفادة من النيجيري فى مركز الجناح الأيسر أمام علي معلول ليحيى ثنائية الصفاقسي التونسي مرة أخري على حساب رمضان صبحي أو حسين الشحات أو قد يلعب بالثنائى الأخير معاً، ويحتفظ بمروان محسن على الدكة على اعتبار أن مثل هذه المباريات تحتاج مهاجماً بنكهة المهاجم الوهمي.

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ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حارس مرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وسعد سمير - ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - وعمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي - ناصر ماهر - رمضان صبحي (حسين الشحات).

خط الهجوم: مروان محسن.